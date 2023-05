Pourquoi ChatGPT gratuit sera bientôt beaucoup plus puissant

« ChatGPT disposera désormais d'un moteur de recherche de classe mondiale intégré afin de fournir des réponses plus rapides et plus récentes à partir du Web », s'est ainsi félicité Yusuf Mehdi, en charge du projet chez Microsoft.

Le changement est rapide, puisqu'il a déjà été appliqué pour les abonnés au service premium d'OpenAI, ChatGPT Plus. Par ailleurs, ils ne seront pas les seuls à pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, les utilisateurs gratuits devraient eux aussi avoir la possibilité d'accéder prochainement au moteur de recherche par défaut Bing pour ChatGPT. Une fois disponible, il leur faudra simplement accepter un plugin, et ils pourront alors se lancer dans la nouvelle aventure ChatGPT.

Avec cette annonce, OpenAI revient finalement au niveau de Microsoft, dont le chatbot intégré directement à Bing et fonctionnant avec GPT-4 proposait déjà cette fonction. Les deux partenaires sont-ils en train d'établir un standard pour l'avenir des intelligences artificielles ?