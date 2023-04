Voici les audiences du site web de ChatGPT, et elles sont folles !

ChatGPT est le chatbot qui a mis sur le devant de la scène l'intelligence artificielle, depuis le mois de décembre dernier. Une technologie dont tout le monde parle, et qui inquiète de plus en plus, que ce soit les États, ou bien les experts comme Elon Musk ou Sundar Pichai. Mais une technologie qui est aussi de plus en plus populaire d'après de nouveaux chiffres.