ChatGPT est véritablement devenu un outil incontournable à travers le monde, et ce même pas deux ans après avoir été mis à disposition sur le net. Et le succès va encore et toujours en s'améliorant pour le chatbot d'OpenAI.

Ainsi, selon des chiffres obtenus pas Axios, et depuis confirmés par une porte-parole de la firme californienne à The Verge, ChatGPT compte à ce jour 200 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Un chiffre qui a doublé depuis les 100 millions d'utilisateurs par semaine enregistrés en novembre dernier.