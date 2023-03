Pourquoi les experts et Elon Musk veulent stopper l'expérimentation des IA plus puissantes que GPT-4 ?

L'intensification de la concurrence pousse les firmes à devenir plus secrètes sur leurs systèmes respectifs. Sans ces informations, la société n'est pas en mesure de se défendre contre les dommages qui pourraient survenir. « Faut-il laisser les machines inonder nos canaux d'information de propagande et de contre-vérité ? Devrions-nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui sont gratifiants ? Devons-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents, plus obsolètes et nous remplacer ? Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ? », s'interrogent les signataires de la lettre.