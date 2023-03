Ça y est, OpenAI lance GPT-4 : une IA "plus créative" et à laquelle vous pouvez soumettre des images !

Mais la fonctionnalité qui va sûrement faire le plus parler sera sûrement la reconnaissance d'image de GPT-4. Grâce à la collaboration avec une start-up du nom de Be My Eyes, GPT-4 va pouvoir répondre à des prompts contenant écrits et images, et répondre après analyse de ces dernières. « Il peut accepter de manière flexible des entrées qui intercalent des images et du texte de manière arbitraire, un peu comme un document », résume le cofondateur d'OpenAI Greg Brockman.

Afin d'illustrer le progrès du langage de modèle, devenu « multimodal », ce dernier a entré dans la machine un croquis détaillant un projet de site web. En retour, GPT-4 a produit une réponse détaillée expliquant les étapes à suivre pour réaliser ce site. Contrairement au reste de la nouvelle version, cette option n'est pour le moment pas disponible, et continue d'être testée au sein de Be My Eyes.