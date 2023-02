ChatGPT Plus, version premium de l'IA, est dispo en France : comment (et pourquoi) s'abonner ?

Comme le précise le Blog du Modérateur, l'intérêt principal de ChatGPT Plus est de pouvoir compter sur trois avantages par rapport à la formule classique : l'outil restera accessible aux abonnés « Plus » même lorsque la demande est forte (plus de liste d'attente ou de message « ChatGPT is at capacity right now ») ; il proposera des réponses bien plus rapides ; et il pourra offrir un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités à venir.

Reste que cette nouvelle formule est coûteuse, probablement trop pour une utilisation par des particuliers souhaitant juste consulter le chatbot de temps à autre. Comptez en effet 20 dollars pour l'abonnement, auxquels s'ajoutent 20 % de TVA pour aboutir à un tarif de 24 dollars TTC. Pour les entreprises ou les utilisateurs intensifs du service, cette formule reste néanmoins intéressante, principalement pour la disponibilité immédiate qu'elle permet et la vitesse accrue alors conférée à l'outil.