Avec ChatGPT-4o, est-ce encore utile de payer pour ChatGPT Plus ?

Le modèle GPT-4o apporte de nombreuses fonctionnalités autrefois exclusives à ChatGPT Plus. Il fait la part belle à une meilleure compréhension des images téléchargées, ce qui permet à ChatGPT de fournir des réponses et des informations plus pertinentes fondées sur le contenu visuel. Il est également, entre nombreuses autres choses, un traducteur hors pair, comme nous vous l'expliquions récemment.



Les utilisateurs gratuits ont désormais accès à l'analyse de données, au téléchargement de fichiers, à la vision par ordinateur et à la navigation web, autrefois réservés aux abonnés. Ils peuvent également parcourir le GPT Store et créer leurs propres GPT personnalisés pour des tâches spécifiques. Une autre fonctionnalité précédemment payante, la mémoire des conversations, est maintenant gratuite.



La majeure différence ne réside donc pas dans les fonctionnalités, mais bel et bien dans leurs limitations. En effet, OpenAI indique que les abonnés bénéficieront de cinq fois plus de limites de messages que les utilisateurs gratuits pour GPT-4o, bien que les chiffres exacts n'aient pas été précisés et que l'on ne sache pas exactement à quoi renvoient ces limites de messages. Selon certaines sources rapportées par le site LifeHacker, les utilisateurs gratuits seraient limités à entre 10 et 16 messages toutes les 3 heures avec GPT-4o, contre 80 messages pour les abonnés.



Ces limites ont un impact direct sur l'accès aux fonctionnalités avancées de GPT-4o. Une fois la limite atteinte, les utilisateurs gratuits devront revenir au modèle GPT-3.5 plus limité, perdant temporairement l'accès aux fonctionnalités qu'ils avaient peut-être pris l'habitude d'utiliser. La patience reste une vertu, et gratuite en plus.