L'entreprise derrière ChatGPT évalue les risques "chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires" posés par l'IA

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la firme prend le sujet au sérieux. Dans son billet d'annonce, elle explique d'emblée que « l'équipe contribuera au suivi, à l'évaluation, à la prévision et à la protection contre les risques catastrophiques [….] comme le phishing, la cybersécurité, et les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ». Histoire de noircir encore un peu le tableau, « la reproduction et l'adaptation autonome », soit une sorte de singularité technologique, sont aussi citées comme des risques potentiels.