Arnaques et logiciels malveillants : le filon ChatGPT de plus en plus exploité

De plus en plus de gouvernements souhaitent légiférer sur l'IA générative, compte tenu du succès fulgurant de la technologie qui est déployée rapidement dans des produits toujours plus nombreux. L'Union européenne adoptera très prochainement une législation pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle, et devrait ajouter une section spécifique pour les outils d'IA générative.