Crypto-monnaie : l'escroquerie mondiale évaluée à 14 milliards en 2022, l'arnaque à la fausse crypto en tête

Le blanchiment d’argent, qui coûte entre 800 milliards et 2 trilliards de dollars par an, ne représente qu’une petite portion des crimes financiers de la crypto-sphère, indiquent les Nations Unies. Les demandes de rançons sont aussi une source de revenus pour les criminels. Deux plateformes russes nommées Suex et Chatex ont été sanctionnées par l’OFAC, une autorité financière US, car elles recevaient des fonds illicites en crypto cette année.