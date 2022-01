Les crypto-monnaies sont-elles vraiment utilisées pour financer la criminalité ?

Aujourd’hui, ces devises numériques représentent une source d’investissement largement accessible au grand public et ont perdu toute notion de confidentialité. Par exemple, l’achat de crypto-monnaies sur une plateforme nécessite souvent une pièce d'identité et une preuve d’adresse. Il est donc beaucoup moins aisé de s’adonner à des crimes qu’il y a quelques années, et la tendance des monnaies numériques est à la régularisation gouvernementale. Rechercher un anonymat total sur ses transactions cryptos à l'aide de certains outils est devenu l’exception, et non la règle.