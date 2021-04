Le Bitcoin, outil privilégié pour financer des activités criminelles ? C'est faux, d'après un rapport d'un ancien patron de la CIA

Dans tout ça, Bitcoin semble donc ne pas être le vrai problème des autorités en charge de lutter contre les financements occultes et le blanchiment. « Il est plus facile pour les autorités de tracer les activités illégales utilisant Bitcoin qu’il ne l’est de suivre les activités transfrontalières utilisant les transactions bancaires classiques, et encore bien plus facile qu’avec l’argent liquide », résume Morell, qui cite un expert avançant même que « si tous les criminels utilisaient une blockchain, on pourrait éradiquer toute activité financière illicite ».

C’est d’ailleurs ce qui conduit les auteurs à une seconde conclusion : « La blockchain sur laquelle sont enregistrées les transactions Bitcoin est un outil sous-utilisé, dont les forces de l'ordre et la communauté du renseignement peuvent mieux tirer parti pour identifier et contrer les activités illicites ». Morell constate que la plupart des gouvernements ont tardé à saisir l’importance des blockchains, et insiste longuement sur l’intérêt qu’ils auraient à se l’approprier : « la blockchain permet aux forces de l'ordre d'adopter une stratégie proactive bien plus sophistiquée pour identifier les activités illicites ».

En somme, loin d’être le paradis de la fraude et du blanchiment d’argent qu’on a bien vouloir décrire, Bitcoin favoriserait en fait la transparence et n’aurait que peu d’intérêt pour les criminels, tandis que la technologie qu’il a démocratisée pourrait s’avérer un outil de premier plan pour traquer les activités illégales.