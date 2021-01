L’activité criminelle liée aux crypto-monnaies a diminué en 2020, selon un récente étude

L’étude de Chainalysis tord une nouvelle fois le cou aux préjugés. En effet, les flux illicites en Bitcoin (BTC) et en crypto-monnaies représentent une partie infime du volume de transactions. Les récentes déclarations de Christine Lagarde, qui appelle à une réglementation mondiale du Bitcoin, peuvent surprendre si celle-ci sont mises en perspective. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) avait expliqué que le Bitcoin avait mené à « des affaires loufoques et des activités de blanchiment d’argent totalement répréhensibles ».

La virulence du propos démontre peut-être une certaine méconnaissance du sujet et des chiffres. En effet, la part des transactions en euros ou en dollars liés à des activités criminelles serait 3 à 5 fois supérieures que les transactions en Bitcoin.

Des chiffres qui doivent également être comparés avec le récent scandale « FinCEN » de blanchiment d’argent toléré par plusieurs établissements bancaires. Ainsi, cinq grandes banques (JP Morgan, Deutsche Bank, Standard Chartered, Bank of New York et HSBC) auraient validé plus de 2 000 milliards de dollars de transactions suspectes entre 1999 et 2017.

De quoi tordre le cou au cliché, porté par le caractère décentralisé des cryptos et l'absence de régulation à l'échelle internationale, selon lequel les crypto-monnaies seraient plus « criminelles » que les monnaies traditionnelles