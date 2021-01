DarkMarket, plus grand marché illégal du Dark Web, démantelé hier par Europol

Selon un rapport d’Europol, le site DarkMarket a été mis hors ligne lundi à la suite d’une enquête menée par des enquêteurs allemands avec l’aide de sept autres nations.

DarkMarket est une place de marché sur laquelle 2 400 vendeurs proposaient diverses drogues, cartes de crédit contrefaites ou volées et autres logiciels malveillants.

Selon les procureurs allemands, les clients du site ont réalisé 320 000 transactions et dépensé l'équivalent de plus de 140 millions d'euros. Soit plus de 4 650 BTC et 12 800 XMR qui ont changé de mains.

Dans le cadre de l’opération, plus de 20 serveurs en Moldavie et en Ukraine ont été saisis. Selon un article d’ABC News, l'enquête aurait démarré en 2019, après la découverte d’informations sur un serveur saisi dans un ancien bunker de l’OTAN, dans le sud-ouest de l’Allemagne.

Les enquêteurs espèrent exploiter les données enregistrées sur les serveurs pour lancer de nouvelles enquêtes contre les modérateurs de DarkMarket, les vendeurs et les clients du marché.