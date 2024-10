Bohemia/Cannabia, ouvert depuis 2021, s’était rapidement imposée comme un marché de référence sur le dark web pour les produits dérivés du cannabis. Contrairement à d’autres plateformes de vente illégale de substances, ce site se distinguait par sa spécialisation dans le cannabis, attirant ainsi une clientèle fidèle et générant en moyenne 67 000 crypto-transactions par mois. De manière plus sporadique, on y trouvait aussi de quoi mener des attaques DDoS et des exploits. Au plus haut de sa forme, en septembre 2023, le site aurait enregistré un volume de transactions estimé à 12 millions d’euros. Un succès d’ampleur qui l’a aussi placé dans le viseur des autorités.