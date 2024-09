Or, selon les experts interrogés par Panorama, il s’avère que la taille du réseau n’est plus suffisante pour protéger les internautes contre la désanonymisation. D’une part, les coopérations internationales sont de plus en plus nombreuses et disposent de plus en plus de moyens techniques et humains pour mettre en place des systèmes de surveillance étendue. D’autre part, le nombre de relais entrants, intermédiaires et sortants constituant le maillage Tor stagne depuis des années, pour se maintenir aujourd’hui autour des 7 000 à 8 000 nœuds.