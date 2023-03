De faux navigateurs Tor embarquent... un voleur de crypto

Largement utilisé dans les pays où Internet est très contrôlé ou pour se rendre sur dark web, Tor permet en principe d'anonymiser la connexion et d'accéder à des sites qui sont bloqués ou non référencés. Le navigateur masque l'adresse IP et chiffre les paramètres de navigation, mais il peut quand même faire l'objet de tentatives d'arnaque. Ces derniers mois, une vague de versions infectées de Tor se répand sur le Web et vise tout particulièrement les utilisateurs russes. D'autres pays d'Europe de l'Est sont touchés, mais dans une moindre mesure.

Très concrètement, les versions infectées intègrent un cheval de Troie qui passe par le presse-papiers pour voler les transactions liées aux crypto-monnaies. Selon Kaspersky, la méthode est relativement fréquente, mais l'ampleur de l'attaque semble actuellement importante. Les analystes estiment que cela est en grande partie lié au blocage du site de Tor sur le sol russe, qui a eu lieu fin 2021. Autrement dit, les pirates profitent de l'interdiction pour proposer des versions contaminées, présentées comme renforcées au niveau de la sécurité. Au total, on parle d'un préjudice de plus de 400 000 dollars.