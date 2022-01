Un groupe de hackers vole les crypto-monnaies de start-up et petites entreprises

La dernière étape consiste à remplacer le composant principal de l'extension de navigateur utilisé par l'entreprise pour gérer les portefeuilles de crypto-monnaies par une fausse version, de l'extension Metamask notamment. Les cybercriminels reçoivent une notification lorsqu'ils découvrent que leur cible opère des transferts importants. Et dans ce cas-là, ils interceptent le processus de transaction, puis injectent leur propre logiciel. Et le paiement dans tout ça ? Pour arriver au bout de la chaîne, l'utilisateur clique sur le bouton « approuver ». C'est à ce moment-là que les hackers changent l'adresse du destinataire et modifient le montant de la transaction (à la hausse, vous l'aurez deviné), pour vider purement et simplement le compte de l'entreprise piégée.