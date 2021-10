Botnet MyKings : 24,7 millions de dollars et 3 ans plus tard, il est toujours là

L'émergence des crypto-monnaies , et plus spécifiquement du Bitcoin, a évidemment attiré son lot de cybercriminels. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne manquent d’imagination pour élaborer de nombreuses arnaques et délester leurs victimes de leurs portefeuilles numériques. La dernière magouille en date s’attaque à un élément trop souvent oublié : le presse-papier. Partagé par l’ensemble des applications, il peut enregistrer des copier-coller de données ultra sensibles alors qu’il est très vulnérable et facilement exploitable par les hackers.