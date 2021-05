Piratage : non, Elon Musk n'organise pas de concours de Bitcoin !

Pour éviter de tomber dans le piège des filtres anti-spam, les attaquants ont la malice d'associer le PDF, l'objet de l'email et les messages inclus à la personne directement ciblée. Certains de ces courriers portent l'objet "ELON MUSK 5 000 B T C GIVEAWAY!", d'autres incluent carrément le nom de la potentielle victime. Bitdefender nous apprend que près de 80% des emails frauduleux seraient envoyés depuis des IP localisées en Allemagne. Les attaques ciblent majoritairement des utilisateurs basés en Europe et en Amérique du Nord. Si l'on ne connaît pas le nombre de personnes ayant pu tomber dans le piège, on sait que la campagne a jouit d'un haut taux d'impression en Suède (79,26% des emails ont atteint des utilisateurs), au Royaume-Uni (11%) et aux États-Unis (9,22%).