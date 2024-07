Arnaque aux cryptomonnaies sur YouTube : le deepfake d'Elon Musk et Trump qui piège les internautes

Les deepfakes rendent la distinction entre vrai et faux de plus en plus difficile. Sur YouTube comme ailleurs, la prudence est de mise. Prenez le temps de vérifier avant d'agir, surtout quand il s'agit de votre argent. Et n'oubliez pas : si une offre semble trop belle pour être vraie, c'est qu'elle l'est probablement.