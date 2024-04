Affaire FTX : Sam Bankman-Fried condamné à 25 ans de prison

En novembre 2022, le numéro deux mondial des cryptomonnaies, la plateforme FTX, se mettait brutalement en faillite, entraînant derrière elle de nombreuses pertes pour ses clients. Environ un an et demi après le début de ce scandale, et un déballage public des coulisses de FTX par plusieurs anciens dirigeants, le principal responsable de cette débâcle, l'ex-patron Sam Bankman-Fried, est finalement condamné par la justice des États-Unis.