Le Bitcoin vient de dépasser son record historique à près de 70 000 dollars. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains mois ?

C'est une des grandes news de la semaine. Après une remontée d'un peu plus d'un an, le Bitcoin a finalement dépassé son record précédent, le All Time High (ATH) enregistré lors du cycle haussier de 2020-2021. Il a ainsi plusieurs fois dépassé les 69 000 dollars cette semaine, et même, plus brièvement, fait des incursions au-delà des 70 000 dollars.

Ce tour de force a étonné de nombreux habitués du monde de la crypto. Il semblait en effet entendu que le Bitcoin ne bénéficierait d'une telle montée qu'après le halving, soit le moment où les mineurs de Bitcoin voient leur récompense après la création d'un bloc réduite de moitié — ce qui automatiquement raréfie l'offre.