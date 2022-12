Crypto-monnaies en 2022 : après la fête, la gueule de bois

Ce sont les chiffres qui parlent le mieux de l'année écoulée. Alors que le cours du Bitcoin caracolait à un peu plus de 50 000 dollars à Noël 2021, il s'est en un an effondré de plus de 60 % pour atteindre aujourd'hui la ligne des 17 500 dollars.

Et comme les autres valeurs du marché suivent presque toujours la tendance (à la hausse et à la baisse) de l'étalon Bitcoin, c'est l'ensemble du marché qui a plongé. Certaines crypto-monnaies populaires comme le Solana ont ainsi pu voir leur prix à l'unité divisé par 10 en 2022. Résultat, la capitalisation boursière de l'ensemble du marché a fondu depuis le 24 décembre 2021. Elle est aujourd'hui d'environ 830 milliards de dollars, contre à peu près 2 400 milliards de dollars un an avant.

Autant de reculs qui confirment la forte corrélation entre la montée des prix dans le secteur et les injections de liquidités répétées par les banques centrales. Après les grands plans du « quoi qu'il en coûte » qui ont suivi la pandémie de COVID-19, la relevée agressive des taux d'intérêt des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi l'inflation et la guerre en Ukraine ont inversé la tendance.