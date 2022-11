Crypto : la faillite de FTX fait aussi chuter ses concurrents

La situation s'est vite dégradée également chez Gemini, l'exchange des frères Cameron et Tyler Winklevoss. Lui aussi affecté par la défaillance de Genesis, il a gelé son programme de placement et d'investissement Gemini Earn. D'après les mesures de CoinDesk, 600 millions de dollars de retraits ont été réalisés sur Gemini en 24 heures avant la suspension de la plateforme, les clients craignant pour leur argent.

BlockFi est allé plus loin que Gemini et Coinhouse en mettant à l'arrêt l'ensemble de ses services, et pourrait à son tour déposer le bilan. La direction a admis que l'entreprise avait une « exposition significative à FTX ».

Selon Francesco Melpignano, directeur général de la société spécialisée dans la blockchain Kadena Eco, la fin de FTX va créer des turbulences plus importantes sur le marché que l'effondrement des crypto-monnaies Terra et Luna au printemps dernier.