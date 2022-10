Pourquoi Freeway, la plateforme de cryptos qui promettait des rendements fous... empêche ses utilisateurs de retirer leur argent ?

« Gagnez jusqu'à 43 % de taux d'intérêt annuel. » C'est la promesse que la plateforme de finance décentralisée Freeway fait aux personnes qui se rendent sur sa page d'accueil. Une phrase d'accroche suivie par un autre engagement : « Nous secouons la finance pour donner plus à tous le monde. Plus d'accès. Plus de contrôle. Plus de récompenses. » Pour atteindre un tel rendement, la plateforme met en avant un système de « superchargers » qui consiste à déposer des tokens dans un pool de cryptos et à recevoir des récompenses pour cela. En théorie, les utilisateurs peuvent à tout moment récupérer les actifs ainsi déposés. Freeway a également créé son propre coin, le FWT.