FTX : la faillite de la plateforme crypto pourrait mettre 1 million de clients sur le carreau

C'est l'une des grandes questions qui se posent en cette nouvelle semaine de déboires pour FTX. En effet, celle qui était jusqu'à la semaine dernière l'une des plus importantes plateformes crypto mondiales est en sursis après s'être déclarée en faillite le 11 novembre 2022 aux États-Unis. Mais combien de personnes possèdent un portefeuille chez FTX ? Combien ont peut-être perdu une grande partie de leur richesse, aussi virtuelle soit-elle, avec cette faillite ?

Des questions à éclaircir en l'état, et aux conséquences directes pour au moins 100 000 personnes ayant un wallet chez FTX, qui est le chiffre plancher avancé par Reuters. Mais, de fait, en rassemblant les clients de ses différentes entités, ce sont en fait plusieurs centaines de milliers, voire un million d'utilisatrices et d'utilisateurs de FTX qui se retrouvent sur le carreau. Lors de la faillite de Celsius et Voyager Digital, deux autres plateformes crypto, leurs clientes et clients avaient été respectivement déclarés, respectivement, comme des « créanciers non garantis » et des « demandeurs dépréciés ». Au-delà du sérieux de ces plateformes, les propriétaires des wallets pourraient ne jamais remettre la main sur leurs actifs.

Pour ce qui est de FTX, les wallets enregistrés sur la plateforme sont bloqués jusqu'à nouvel ordre, avec impossibilité de retrait pour leurs propriétaires, sans compter les incertitudes sur leur devenir. L'enjeu est d'autant plus élevé depuis que FTX affirme s'être fait dérober pas moins de 515 millions de dollars à la suite d'un piratage dans la nuit des 11 et 12 novembre 2022.