La plateforme d’échange de crypto-monnaies FTX lève 900 millions de dollars

Plus de 60 investisseurs ont participé à ce financement, notamment les fonds de capital-risque Thoma Bravo, Ribbit Capital, Third Point et le milliardaire Paul Tudor Jones. Les fonds seront utilisés pour développer un service dédié aux institutions financières et élargir les activités de FTX au-delà du marché des crypto-monnaies. L’exchange propose déjà des actions tokénisées telles que Tesla, MicroStrategy, PayPal et Amazon.

Avec plus d'un million d’utilisateurs et utilisatrices, FTX affirme que ses revenus ont été multipliés par dix cette année. En moyenne, la société enregistre un volume de trading d’environ dix milliards de dollars par jour.

À titre de comparaison, l'exchange a dorénavant une valorisation supérieure à des sociétés telles que Natixis ou Amundi.