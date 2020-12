La plateforme de crypto-monnaies Coinbase envisage d'entrer en Bourse

Coinbase compte 35 millions d’utilisateurs dans 100 pays et se revendique la plus grande plateforme réglementée du monde. L’exchange aurait attiré plus de 5 millions d’utilisateurs supplémentaires en moins d’un an.

L’exchange a financé son développement et sa croissance avec de multiples levées de fonds. Le site Crunchbase dénombre 10 tours de table pour un total de 547 millions de dollars. En octobre 2018, Coinbase avait obtenu 300 millions de dollars auprès de l’incubateur Y Combinator (Google) et du fonds Andreessen Horowitz.

La société américaine pourrait être évaluée environ 28 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse.