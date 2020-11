Malgré la COVID-19, Airbnb va déposer son document d'introduction en Bourse la semaine prochaine

Airbnb, qui a récemment signé un accord pluriannuel pour travailler à son futur design avec l'ex-designer en chef d'Apple, Jony Ive, est toujours sur un dossier très chaud : son introduction en Bourse. La firme californienne n'a jamais caché ces derniers mois son ambition d'aller au bout du processus, et ce malgré la crise sanitaire. Et il semble que l'on s'en rapproche chaque jour un peu plus, et que l'opération pourrait même aboutir avant la fin de l'année.