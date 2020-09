Airbnb ne cède pas à l'offre de rachat d'une société de chèques en blanc

Le fonds Pershing Square Tontine Holdings, porté par Ackman, avait de quoi séduire les dirigeants d'Airbnb. Cette société était parvenue a levé 4 milliards d'euros lors de sa propre introduction en Bourse à New York il y a plusieurs mois, une somme destinée à en faire une véritable société d'acquisition, et c'est sur Airbnb, valorisée et 18 et 26 milliards d'euros cette année, que Tontine Holdings a décidé de jeter son dévolu.