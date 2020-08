AirBnB limite la location aux -25 ans en France, Angleterre et Espagne

La plateforme de logements locatifs AirBnB boude les jeunes fêtards.

Dès ce vendredi, le site met en place de nouvelles mesures pour limiter les « fêtes non autorisées » afin de rassurer les propriétaires. Première mesure : en France, en Espagne et en Angleterre, les jeunes de 25 ans ne pourront plus aussi facilement louer des logements.