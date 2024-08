Souvenez-vous que « Vacances, j'oublie tout » n'est que le refrain d'une chanson. N'oubliez pas votre vigilance. Et si, malgré tout, vous êtes victime d'une arnaque, réagissez vite : contactez votre banque, portez plainte et signalez l'annonce à la plateforme. N'hésitez pas non plus à utiliser la plateforme Pharos pour signaler un site ou une annonce frauduleuse. Vous pouvez également passer par l'application Signal Conso de la DGCCRF.

Les vacances, c'est fait pour se détendre, pas pour stresser !