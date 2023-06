Très bien noté, ce propriétaire d'un Airbnb filmait ses invités… dans leur douche

À ce moment-là : il n'y a plus de doute. En regardant de plus près l'appareil, les deux jeunes femmes voient bien qu'il abrite une caméra-espion. Ensemble, elles contactent Airbnb, qui leur conseille de quitter immédiatement le logement et leur propose une compensation financière, ou bien de prendre en charge un hôtel pour ne pas mettre fin à leur séjour. Mais, et on peut dire qu'elles ont pris la bonne décision, elles ont préféré se rendre en gendarmerie pour porter plainte.