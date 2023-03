Caméra cachées dans les Airbnb, méfiez-vous !

Plus tôt, en avril 2017, un individu de 36 ans fut condamné à trois mois de prison avec sursis pour avoir filmé plusieurs femmes nues, à leur insu, dans son logement mis en location sur Airbnb. En 2018, c'est un homme d'une soixantaine d'années qui se faisait épingler en louant son appartement à des Colombiennes et à des Russes sous couvert du programme Erasmus. Puis en 2020, un individu de 59 ans fut condamné pour avoir caché une caméra dans sa salle de bain, qui a vu passer 159 voyageurs sur une période de deux ans. Il a évoqué alors sa détresse sexuelle après un divorce difficile. Encore plus récemment, dans la nuit du 11 décembre 2022, un couple est tombé sur une caméra dans un logement à Rouen, caché dans l'horloge pointée en direction de la salle de bain. Le couple a récupéré la caméra et la carte SD pour aller porter plainte. Le jour du dépôt de plainte, Airbnb a supprimé l'annonce de sa plateforme et suspendu le compte du propriétaire.