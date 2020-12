Pornhub épinglé pour des contenus pornographiques mettant en scène des adolescents

Aucun dirigeant de Pornhub n'a souhaité s'exprimer au sortir de l'enquête, la plateforme préférant se contenter d'une courte déclaration dans laquelle elle affirme être « engagée dans la lutte contre le matériel d'abus sexuel d'enfants » et indique avoir « institué une politique globale de confiance et de sécurité de pointe pour identifier et éradiquer le contenu illégal de notre communauté ». Pour la plateforme Pornhub, qui avait été sommée par le Congrès américain de bannir certains mots de sa base de recherche, comme « viol » ou « pédophilie », l'allégation selon laquelle elle autoriserait l'exploitation de vidéos d'enfants sur son site est « irresponsable et manifestement fausse ». La société disposerait d'une équipe qui étudierait chaque téléchargement, équipe aidée de plusieurs algorithmes et dont les effectifs seraient bien plus faibles que les milliers de modérateurs de Facebook.