Un réseau de robots Telegram aurait créé plus de 104 000 deepfakes de femmes nues

Le rapport dénombre plus de 103 000 utilisateurs de ce réseau. Près de 70% d’entre eux sont basés en Russie ou dans des pays d’ex-URSS. La compagnie de cybersécurité suggère que le bot a été popularisé via le réseau social VK, très populaire chez les utilisateurs russes, biélorusses et kazakhs. Seulement 3% des utilisateurs du bot seraient issus de pays anglophones (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie…) et 2% de pays francophones, italophones ou germanophones.

Si Sensity note que l’usage principal de ces deepfakes est d’ordre pornographique, le rapport pointe également le risque que ces contenus soient utilisés pour du chantage (contre de l’argent) ou pour humilier publiquement la victime (le fameux revenge-porn).