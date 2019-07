Le deepfake revenge porn déclaré illégal dans un état américain

Le revenge porn déjà encadré par la loi

Le sujet complexe des deepfakes et de leur multiplication

Source : Neowin

Le «» - qui consiste à se venger d'une personne en rendant publics des contenus pornographiques le mettant en scène - est déjà pris en compte partiellement par la loi, selon les pays. Le sujet du «», pratique voisine mais utilisant de fausses images (montages photos et vidéos) n'est lui que très peu encadré. Une loi vient d'arriver et pourrait servir de point de départ à une série de législations dans le monde.La Virginie (Etats-Unis) vient d'adopter une loi qui». Déjà, la divulgation d'images intimes (réelles) était punie. C'est le cas en France grâce à l'article 67 de la loi du 7 mars 2016 pour une République numérique (dite), avec des peines qui peuvent aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une amende possible de 60 000 €.Mais avec sa nouvelle loi qui vient compléter le tout premier dispositif de 2014, en évoquant clairement les. Faut-il s'attendre à une vague de lois sur le deepfake ? Sans doute. Cette pratique monte en puissance, et son utilisation pourrait exploser...Lesexistent depuis un certain temps et leur émergence soulève déjà des questions. Les lois que nous venons de mentionner parlent de vengeance pornographiques, mais le. Et notamment pour changer totalement les propos d'une personne, personnalité politique, star, voire d'un inconnu.Les réalisations sont de plus en plus convaincantes et réalistes. Si vous n'avez pas vu le deepfake de Barack Obama , nous vous le recommandons vivement.Des lois autour de ces faux contenus multimédias devraient arriver dans les années à venir, car le phénomène deepfake n'en n'est qu'à son commencement. Déjà, certains y voient un élément qui pourrait