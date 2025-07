Non, il n'est pas possible de poser une caméra devant la caisse enregistreuse d'un bar tabac pour vérifier l'âge des clients. C'est ce que vient d'annoncer la CNIL, pour qui « ces dispositifs ne peuvent qu'estimer l'âge des personnes, sans certitude, et ils comportent un risque d'erreur ».

Au-delà de ce premier problème, le régulateur des données personnelles des Français a rappelé que les buralistes sont déjà dans l'obligation de demander systématiquement une preuve de majorité aux clients souhaitant acheter des produits interdits aux mineurs. Ce dispositif apparaît donc redondant, et l'usage de caméras augmentées n'est en conséquence « ni nécessaire, ni proportionnée ».