nikon561

on voit deja le resultat avec la chasse aux piscines en utilisant google maps et equivalent.

entre les faux positifs, et les piscines demontable (non soumises), mais que l’administration s’obstine a vouloir taxer « parce que le logiciel a raison » (quand meme 1/3 des piscines détectées sont non taxables d’apres « la provence »)… on est pas dans la merde…