L'IA rattrape un nombre impressionnant de propriétaires de piscine qui ont "oublié" de les déclarer

Si vous pensiez que l'intelligence artificielle se réduisait aux chatbots extrêmement populaires comme ChatGPT, vous vous trompiez ! Car il n'y a pas que les entreprises qui se sont mises à cette technologie, les gouvernements sont eux aussi très intéressés. Et pour cause, comme on le voit aujourd'hui, c'est un outil efficace pour repérer les fraudeurs !