Surveillance biométrique et JO 2024 de Paris : pourquoi la contre-attaque s'organise

Les semaines qui arrivent vont être décisives pour l'avenir de la surveillance biométrique en France. Le mois prochain, les députés vont devoir se prononcer sur le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, déjà adopté par leurs homologues du Sénat. La Quadrature du Net a plus particulièrement dans son viseur l'article 7 de cette loi qui, en cas d'adoption, autorisera le recours, bien qu'à titre expérimental et jusqu'au 30 juin 2025, à la surveillance et au traitement algorithmiques par le biais de ce que l'on appelle la VSA, la vidéosurveillance algorithmique.