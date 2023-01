Vidéosurveillance et IA : le projet de loi dépasse les JO 2024, pour nous préparer à l'avenir ?

Ce sujet sensible peut faire assez facilement polémique, comme on l'a vu récemment à Reims. Raison pour laquelle il ne s'agit, selon le projet de loi, que d'une expérimentation qui prendra fin le 30 juin 2025. Cela lui permettra de couvrir non seulement les Jeux olympiques, mais avant cela même peut-être la Coupe du monde de rugby 2023.

Cela ne suffit néanmoins pas à rassurer les opposants à ce projet. Ils estiment que le système mis en place est destiné à rester en place après les événements sportifs précédemment cités. La CNIL est du même avis. Pour la commission, « le déploiement, même expérimental, de ces dispositifs constitue un tournant qui va contribuer à définir le rôle général qui sera attribué à ces technologies, et plus généralement à l’intelligence artificielle ».

Elle demande ainsi des garanties pour éviter d'avancer sur un modèle à la chinoise et d'arriver in fine à l'identification biométrique, ce qui permettrait de repérer des individus directement dans la rue. Le gendarme des données numériques recommande ainsi « l'absence de traitement de données biométriques » et de « rapprochement avec d’autres fichiers ». Ce qui n'est pas prévu… pour le moment ?