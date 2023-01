Les habitants de cette grande ville française étaient surveillés par une IA sans avoir été mis au courant

Le budget de la mairie de Reims consacre en effet une belle parenthèse à 7 millions d'euros aux investissements pour la vidéosurveillance et l'équipement de la police municipale. Un logiciel dit « d'aide à la relecture » a été financé, et cela dans le plus grand secret des habitants, piégés par le flou juridique qui entoure le déploiement de ces outils de « vidéosurveillance algorithmique », de plus en plus précis et polyvalents.