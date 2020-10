La Quadrature du Net attaque les drones policiers en justice

La Quadrature du Net fait aussi part de ses doutes et de ses craintes quant à la proposition de loi relative à la sécurité globale, déposée la semaine dernière à l'Assemblée nationale et conduite, entre autres, par l'ex-ministre de l'Intérieur, un certain Christophe Castaner. Celle-ci pourrait autoriser la surveillance et l'identification des manifestants à l'aide de drones. « Nous espérons déjà qu’une nouvelle victoire devant les juges permettra de freiner le blanc-seing que le groupe LREM à l’Assemblée nationale veut donner à la police, et mettra fin à l’utilisation de ce dispositif de surveillance de masse », affirme l'association. Reste à savoir vers quel côté penchera le juge administratif.