jleheurteur

Encore une association de gauchistes qui pensent que la republique est une société de droits et de liberté totale… l’anarchie.

Quand on a rien a se reprocher avoir un peu plus de surveillance pour plus de sécurité, je dis oui et je pense que la majorité des Français seront pour.

Que des caméras me matent en train de boire un coca ou me curer le nez dans la rue, ca va je vais m’en remettre… par contre qu’une caméra repère et suive un tueur qui permet ensuite de l’arrêter rapidement, je vois pas comment on peut etre contre.