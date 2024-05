Le QR Code pendant les Jeux olympiques à Paris : la CNIL approuve le dispositif, mais émet quelques réserves

Depuis la triste période du confinement durant la pandémie de Covid-19, il est sans doute le QR code qui fait le plus couler d'encre et chauffer les claviers. L'État, par l'intermédiaire du préfet de Police, a décidé d'un dispositif de laissez-passer contenant un code QR, qui sera réclamé aux spectateurs et riverains par les forces de sécurité pour accéder à divers périmètres à Paris, durant les Jeux olympiques et paralympiques de cet été. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rendu son verdict sur le sujet, ce lundi 13 mai 2024.