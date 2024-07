Le désarroi des Parisiens, contraints d'utiliser un QR Code pour rentrer chez eux pendant les JO de Paris 2024

peper_1_1

Je suppose donc que tu as un abonnement transilien/sncf et n’as pas pris le soin de verifier comment les JO (ou autre… la gare de lyon est fermée pour d’autres raisons) pouvaient t’impacter…

Mais, au delà du fait que je t’accorde que nous pouvons avoir régulièrement des problèmes sur ces lignes, soit t’as pas anticipé le coup (tu as certainement vu, comme moi, les messages dans les transports à ce sujet…), soit tu n’y as apporté aucune attention.

Mais comme dit un pote, on est en France, c’est normal que les gens râlent.