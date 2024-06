Ne vous faites pas avoir par ces sites frauduleux de vente de billets pour les JO de Paris 2024

La fièvre des Jeux olympiques de Paris 2024 monte d'un cran. Pour de nombreux fans de sport, une seule obsession : décrocher le précieux sésame pour assister aux compétitions. Hélas, certains individus sans scrupules surfent sur cet engouement pour arnaquer les spectateurs de tout poil.



Sur la Toile, une nébuleuse de sites douteux fleurit, promettant monts et merveilles. Places au pied des pistes à des tarifs défiant toute concurrence, offres « une fois dans une vie »… Autant de mirages pour leurrer les plus naïfs et les délester de leur argent. Cette véritable escroquerie est orchestrée par des escrocs chevronnés qui pensent décrocher la médaille d'or de l'arnaque. C'est sans compter sur la gendarmerie nationale et sa cyber-patrouille de choc.