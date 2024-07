Les escroqueries bancaires, nouvelle épreuve des JO de Paris 2024 ? Voici comment vous en protéger

Les Jeux olympiques représentent une aubaine pour les escrocs financiers. L'afflux de visiteurs et la multiplication des transactions attisent leurs convoitises. Le phishing se développe grâce à des e-mails frauduleux aux couleurs des JO, dont le but est de récupérer vos identifiants bancaires. De faux sites de billetterie ou de réservation d'hébergement pullulent, avec pour seul but de voler vos coordonnées de carte bleue.

Les entreprises ne sont pas épargnées. Des escrocs se font passer pour des agences de pub liées aux JO ou le comité d'organisation pour soutirer de l'argent. Les ransomwares pourraient ainsi se multiplier, bloquant les systèmes informatiques des sociétés contre une rançon.

Le Comité d'organisation estime que le niveau de menace cybercriminelle sera multiplié par 10 pendant les Jeux olympiques. Lors des ceux de Tokyo en 2020, 450 millions d'attaques ont été recensées, dont beaucoup visaient des données financières. Les banques s'attendent à une recrudescence des tentatives de fraudes sur les comptes de leurs clients.

Bien que les escroqueries bancaires soient au cœur des préoccupations, d'autres types d'arnaques liées aux JO existent. On trouve par exemple la vente de faux billets, de produits dérivés contrefaits, ou encore des offres d'emploi fictives. Toutefois, ces fraudes représentent un danger moindre comparé aux attaques ciblant directement vos finances.